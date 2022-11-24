Настоящая леди: Шубская в струящемся платье в цветочек отметилась с последним мужем Глаголевой в Дубае

В последнее время Анастасия ездит в путешествия без мужа. Она недавно прилетела в Дубай, где успела не только позагорать на пляже, но и отметить 29-летие с подругами. Позже жена Овечкина устроила застолье уже и для отца Кирилла Шубского, который тоже приехал на курорт.

Последний муж Глаголевой является известным бизнесменом. На этот раз Шубская нарядилась в черное струящееся платье в цветочек с акцентом на талии. Она прогулялась с папой и поужинала с ним в ресторане.

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