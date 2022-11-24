Настоящая леди: Шубская в струящемся платье в цветочек отметилась с последним мужем Глаголевой в Дубае

Анастасия Шубская уже много лет живет на две страны. У нее с мужем Александром Овечкиным есть дом в США. Также она часто приезжает в Москву, чтобы проведать родных. Своему возлюбленному Шубская подарила двоих сыновей: Сергей и Илью. К сожалению, с ними не успела познакомиться бабушка Вера Глаголева. Актриса умерла в 2017 году.
В последнее время Анастасия ездит в путешествия без мужа. Она недавно прилетела в Дубай, где успела не только позагорать на пляже, но и отметить 29-летие с подругами. Позже жена Овечкина устроила застолье уже и для отца Кирилла Шубского, который тоже приехал на курорт.
Последний муж Глаголевой является известным бизнесменом. На этот раз Шубская нарядилась в черное струящееся платье в цветочек с акцентом на талии. Она прогулялась с папой и поужинала с ним в ресторане.
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Анастасия Шубская с отцом. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка актрисы. Многие также отметили, что она унаследовала обаяние отца. «Какие классные», «Просто леди, такая всегда элегантная», «Очень похожи, но у вас и маминых черт много», «Такой дочкой можно гордиться», — стали писать пользователи Сети.