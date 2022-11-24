«Мне его жалко»: Игорь Гуляев не понимает, почему близкое окружение выводит больного Вячеслава Зайцева в свет так часто

Однако Гуляев не понимает, почему окружение Зайцева таскает модельера буквально по всем мероприятиям.

«Как человека мне его жалко. Но с другой стороны я понимаю, что если он будет просто сидеть дома, то зачахнет! Выходы в свет ему необходимы, как воздух. Внимание людей, их улыбки, возможность видеть то, что происходит вокруг – это все очень важно для Вячеслава Михайловича. Он, слава Богу, находится в здравом уме! Дай Бог ему здоровья: он должен быть и радоваться жизни! Конечно, его окружение должно тщательно подбирать мероприятия, на которые Вячеслав Зайцев выходит», – процитировали Гуляева в mk.ru.