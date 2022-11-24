«Надо всыпать хорошо»: Славе посоветовали наказать опозорившую ее дочь

На днях дочь певицы Славы (Анастасии Сланевской) Александра Морозова призналась, что ее обвинили в порче имущества подмосковного отеля. После шумной вечеринки с подругами звездной наследнице выставили счет на 84 тысячи рублей за разбитую плазму и причинение другого ущерба помещению.

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Виталия Милонова возмутила выходка Морозовой. Депутат посоветовал Славе наказать дочь за неприличное поведение. Например, лишить соцсетей, чтобы ей негде было рассказывать о своих похождениях.