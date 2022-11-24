«Надо всыпать хорошо»: Славе посоветовали наказать опозорившую ее дочь

На днях дочь певицы Славы (Анастасии Сланевской) Александра Морозова призналась, что ее обвинили в порче имущества подмосковного отеля. После шумной вечеринки с подругами звездной наследнице выставили счет на 84 тысячи рублей за разбитую плазму и причинение другого ущерба помещению.
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Виталия Милонова возмутила выходка Морозовой. Депутат посоветовал Славе наказать дочь за неприличное поведение. Например, лишить соцсетей, чтобы ей негде было рассказывать о своих похождениях.
«Надеюсь, что она разберется со своей дочерью и объяснит ей, как она маму позорит. Такого быть не должно. Надо всыпать хорошо, чтобы по пятой точке получила так, что мама не горюй! Конечно, не унижая человеческое достоинство, но наказать обязательно надо», — высказался Милонов в беседе с PROZVEZD.