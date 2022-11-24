Ангельский хороша: обнаженная Севастьянова игриво утопила свои прелести в пуховом одеяле

Каролина Севастьянова дважды участвовала в шоу «Звезды в Африке». Она успела стать олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в 2014 году. Спортсменка завершила карьеру, когда в ее копилке уже было множество наград. Но даже теперь спустя годы она остается в форме. За ее жизнью следят сотни тысяч поклонников.
На этот раз Каролина приехала в Монако. Она рассталась с возлюбленным спустя пять лет отношений. Порой гимнастка делится кадрами, на которых позирует в откровенных нарядах или в мини-бикини. Она старается всегда подчеркивать достоинства фигуры.
А накануне Севастьянова решила пообщаться с поклонниками. Она выложила фото из спальни. Чемпионка позировала без одежды, утопив в пуховом одеяле свои прелести, накинув на себя одеяло.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Чемпионка взбудоражила фанатов. Они стали писать ей комплименты. «Ну что за ангел», «Ого, какие длинные ножки», «А под одеялком такие формы», «Ножки такие точеные», «Словно лань, глаза большие, ножки изящные», «Прикрыли свои прелести, но наша фантазия все дорисовала», — стали писать подписчики.