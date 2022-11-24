Ангельский хороша: обнаженная Севастьянова игриво утопила свои прелести в пуховом одеяле

На этот раз Каролина приехала в Монако. Она рассталась с возлюбленным спустя пять лет отношений. Порой гимнастка делится кадрами, на которых позирует в откровенных нарядах или в мини-бикини. Она старается всегда подчеркивать достоинства фигуры.

А накануне Севастьянова решила пообщаться с поклонниками. Она выложила фото из спальни. Чемпионка позировала без одежды, утопив в пуховом одеяле свои прелести, накинув на себя одеяло.

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