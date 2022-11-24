«Есть возможность зарабатывать»: Евгения Медведева порассуждала о своей богатой жизни после покупки особняка

Участница шоу «Ледниковый период» Евгения Медведева недавно приобрела особняк. Знаменитость благодарит в первую очередь себя за возможность жить без экономии.
Медведева призналась, что никто еще не делал ей предложения руки и сердца. И богатого покровителя у спортсменки нет. Все, что есть у Евгении, заработано самой фигуристкой.
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«Единственное, кому мы обязаны и должны в этой жизни — себе. Быть счастливыми! Я должна быть счастлива, и тогда в моей жизни все будет классно. Понятное дело, что есть заповеди: не убей, не воруй… Но нужно быть с тем, с кем ты счастлив; быть на той работе, на которой счастлив; одеваться в те вещи, в которых счастлив; зарабатывать столько денег, с каким количеством счастлив», – отметила Евгения в YouTube-шоу «5 книг».
«Я сейчас нахожусь абсолютно на своем месте. Мне комфортно в той жизни, которой живу. Я очень благодарна, что нахожусь в моменте, есть возможность зарабатывать, реализовывать идеи, становиться человеком, которым всегда хотела стать. Кто знает, что со мной было бы с золотой медалью. Это большое испытание», – добавила Медведева.