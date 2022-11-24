«Есть возможность зарабатывать»: Евгения Медведева порассуждала о своей богатой жизни после покупки особняка

Участница шоу «Ледниковый период» Евгения Медведева недавно приобрела особняк. Знаменитость благодарит в первую очередь себя за возможность жить без экономии.

Медведева призналась, что никто еще не делал ей предложения руки и сердца. И богатого покровителя у спортсменки нет. Все, что есть у Евгении, заработано самой фигуристкой.

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