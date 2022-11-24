«Какими гранями бездарности ты решила блеснуть в кино?»: Миро высмеяла Ивлееву

Недавно Настя Ивлеева презентовала сериал «Монастырь», в котором сыграла главную роль. Минкультуры РФ не оценило проект. Кинокомпании «Лунапарк» было отказано в выдаче прокатного удостоверения на сериал.
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Лена Миро поддержала решение министерства. Блогерша заявила, что еще не видела проект, но уже осудила его. По ее мнению, режиссер Александр Молочников, который «любит тусоваться и таскаться по Патрикам», крайне далек от представлений о монастырской жизни.
Миро предположила, что Молочников и Ивлеева просто хотели хайпануть на эпатажном сериале.
«Насть, ну какими еще гранями бездарности ты решила блеснуть в кино? Так в этом амплуа мы уже все Асмус видели. Ребят, зачем вам святая обитель? Вы не можете ничего знать о церковной жизни, о монастырях, о том, какие там люди», — высказалась Лена.
По материалам сайта lena-miro.ru.