«Какими гранями бездарности ты решила блеснуть в кино?»: Миро высмеяла Ивлееву

Недавно Настя Ивлеева презентовала сериал «Монастырь», в котором сыграла главную роль. Минкультуры РФ не оценило проект. Кинокомпании «Лунапарк» было отказано в выдаче прокатного удостоверения на сериал.

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Лена Миро поддержала решение министерства. Блогерша заявила, что еще не видела проект, но уже осудила его. По ее мнению, режиссер Александр Молочников, который «любит тусоваться и таскаться по Патрикам», крайне далек от представлений о монастырской жизни.