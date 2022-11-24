«Что-то на космическом»: Алена Водонаева и Анна Седокова похвастались аппетитными телами в элегантных платьях

Алена Водонаева и Анна Седокова

Алена Водонаева и Анна Седокова. Фото: соцсети 

Телеведущая и певица посетили светское мероприятие в нарядах из одинаковой ткани.

Исполнительница Анна Седокова и бизнесвумен Алена Водонаева облачились в атласные платья цвета ночи и показали кошачьи изгибы на вечеринке.

Знаменитости запечатлелись рядом друг с другом, выпячивая свои достоинства. Седокова и Водонаева – обладательницы роскошных фигур с аппетитными формами. На одном из последних светских выходов певица и телеведущая продемонстрировали умение подчеркнуть сочные выпуклости без нотки пошлости.

Алена отдала предпочтение черному платью из атласной ткани с акцентом на голое плечо. И Анна открыла плечи, при этом изящно выделив шею.

Алена Водонаева и Анна Седокова на вечеринке. Фото: соцсети 

«Обе шикарные», «Красотки», «Что-то на космическом», «Вот это женщины!», – написали поклонники знаменитостей в комментариях под фото в соцсетях.

Напомним, ранее Анна Седокова продемонстрировала выдающийся бюст в топе со шнуровкой в зоне декольте.

Читайте также