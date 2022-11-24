Никакого ДНК-теста не надо: Сергей Лазарев поделился умилительным фото с дочкой и сыном

На этот раз Лазарев устроил себе недельный отпуск. Он привез своих наследников в ОАЭ, так как скоро у него начнется предновогодний марафон, когда каждый день будут съемки и выступления. А пока певец купается с детьми, водит их гулять и наслаждается солнечной погодой.

И в соцсетях артист все чаще делится умилительными кадрами с наследниками. Он выложил фото, на котором позировал с дочкой и сыном. У каждого был кокс с трубочкой в руках.

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