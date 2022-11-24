Власти Литвы объявили Светлану Лободу персоной нон грата

Последние годы Светлана Лобода была одной из самых востребованных певиц в России. Несколько месяцев назад звезда покинула страну, в которой зарабатывала огромные деньги, и перебралась в Литву.

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Увы, за границей экс-солистке «ВИА Гры» оказались не рады. Более того, власти Литвы решили внести Лободу в список персон нон грата «после консультаций с украинскими коллегами».

Об этом сообщила пресс-секретарь главы МИДа Габриэлюса Ландсбергиса Паулина Левицките.