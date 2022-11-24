«Сладкий Ларюша»: Яна Поплавская показала фото двухлетнего внука

Подписчики Яны Поплавской умиляются опубликованным на ее странице фотографиям маленького внука. Родившийся летом 2020 года мальчик по имени Иларий — ребенок старшего сына Яны Клима Поплавского, который сейчас находится на фронте.
На снимках, появившихся на странице Яны, малыш сидит за столом рядом со своей знаменитой бабушкой.
«Малышок — прелесть», «Такой сладкий Ларюша», «Славный карапуз», «Похож на маленькую Красную Шапочку», — написали под фото подписчики актрисы.
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Яна Поплавская и ее внук Иларий. Фото: соцсети
Поплавская, в одночасье ставшая знаменитой после выхода фильма «Про Красную Шапочку» в 1977 года, на протяжении 25 лет была замужем за актером, кинорежиссером и продюсером Сергеем Гинзбургом. В браке у нее родились два сына. Старший сын Клим пошел по стопам родителей, став режиссером, а младший — Никита — работал в сфере строительства, но затем начал трудиться на телевидении.
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