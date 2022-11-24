Кокетливо выглядывают пальчики ног: Нетребко в струящемся платье в горох повеселилась с мужем в Буэнос-Айросе

На этот раз Анна улетела в Аргентину. Она дает там концерты с мужем Юсифом Эйвазовым. Певица также находит время на прогулки и отдых. В 51 год она любит наряжаться и умело скрывает изъяны фигуры с помощью нарядов.

На этот раз Нетребко предстала в Буэнос-Айросе. Она облачилась в струящееся синее платье макси в горох. Артистка дополнила образ поясом и черным жакетом. Она визуально подчеркнула талию. Вместе с мужем оперная дива насладилась светским раутом в особняке.

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