Кокетливо выглядывают пальчики ног: Нетребко в струящемся платье в горох повеселилась с мужем в Буэнос-Айросе

Анна Нетребко является одной из самых известных певиц в России. Она выступала на самых больших и значимых сценах по всему миру. Оперная дива уже давно покорила публику. Она признается, что дома в Вене бывает редко, так как ее гастроли расписаны на год вперед. И недавно она выступила с Израиле и Испании.
На этот раз Анна улетела в Аргентину. Она дает там концерты с мужем Юсифом Эйвазовым. Певица также находит время на прогулки и отдых. В 51 год она любит наряжаться и умело скрывает изъяны фигуры с помощью нарядов.
На этот раз Нетребко предстала в Буэнос-Айросе. Она облачилась в струящееся синее платье макси в горох. Артистка дополнила образ поясом и черным жакетом. Она визуально подчеркнула талию. Вместе с мужем оперная дива насладилась светским раутом в особняке.
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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
«Прекрасная команда очень хороших людей», – отметила звезда.
Поклонники восхитились тем, как Анна выглядит в ретро образе. Она получила множество комплиментов. «Аня, какой взгляд. И пальчик ноги кокетливо из под платья», «Красота»," Анна, вы сами, хорошая, хорошая, и рядом с вами, пусть будут только хорошие люди!«, «Вам необыкновенно идет этот цвет! И платье в горох!» — стали писать подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды