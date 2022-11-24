«Лифчик насквозь светится»: любовница Тимати показала лишнее в прозрачном белье

Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Валентина Иванова опубликовала провокационное фото.

Новая избранница Тимати Валентина Иванова часто участвует в фотосессиях. Обычно стилисты подбирают красавице-шатенке нижнее белье или купальники.

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Для новой съемки девушка примерила очередной пикантный наряд. На этот раз она надела молочный комплект с прозрачным бюстгальтером и стрингами завышенной посадки. Валентина прилегла на кожаный диван и игриво забросила руки за голову.

Валентина Иванова. Фото: соцсети

Пользователи Сети восхитились формами модели.

«Вот это фигурка! На зависть»; «Дала фору и Решетовой, и Шишковой. Роскошная девушка, все свое, без силикона»; «Хороша! Не удивительно, что Тиман поплыл»; «Лифчик насквозь светится. Но с такой грудью, конечно, стесняться нечего. Красотка», — высказались они.

Напомним, Тимати встречается с Валентиной более полугода. После разрыва с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой этот роман стал самым длительным у рэпера. 

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