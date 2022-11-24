Сериал «Монастырь» с обнаженной Ивлеевой не смог получить прокатное удостоверение Минкульта РФ

Минкультуры РФ отказало кинокомпании «Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь», в котором снялись Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский. Об этом сообщила 24 ноября пресс-служба ведомства.
Напомним, что в сериале рассказывается история девушки-тусовщицы, которая вляпалась в серьезные неприятности и решила спрятаться от опасных людей в женском монастыре.
По мнению Русской православной церкви, представители которой посмотрели «Монастырь» и дали ему экспертную оценку, сериал дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях, а значит, формирует неверное представление о русском православии.
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Филипп Янковский и Анастасия Ивлеева. Фото: кадр из сериала
На «Кинопоиске» сериал Молочникова начали показывать 19 ноября, и за пять дней он успел набрать неплохой рейтинг — 7.4. При этом кажется странным, что рецензии о «Монастыре», которые зрители оставляют на других площадках, мягко говоря, этим оценкам не соответствуют. Киноманы называют сериал полным клише и чернухи и сокрушаются по поводу актерских способностей Насти Ивлеевой — блогера и бывшей жены певца Элджея.
«Дожили! Вместо талантливых актрис снимают блогершу с сомнительной репутацией. Лично мне Настя Ивлеева и на ТВ надоела», — жалуется один из критиков.