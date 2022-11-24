«Крыса! Просто позорище»: поклонники отреклись от сбежавшего в США Милохина

За последние месяцы за границу перебрались с десяток отечественных знаменитостей. В числе прочих Россию покинули популярные блогеры Аня Покров и Артур Бабич. Недавно к ним присоединился Даня Милохин.

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Тиктокеры обосновались в Америке и начали общаться с аудиторией в соцсетях на английском языке. Название в шапке профиля на официальной странице «Дрим Тим Хауса» переименовали на «Блогерский дом из США».