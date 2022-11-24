«Это дело я тоже намерена выиграть»: писательница Мишина подала ответный иск против Тодоренко

Регина Тодоренко подала иск о защите чести и достоинства против Дарины Мишиной — начинающей писательницы из Петербурга. Судебное заседание, прошедшее 22 ноября этого года, оставило иск ведущей без удовлетворения.

Слушания длились больше двух часов, Мишина вместе со своим адвокатом тщательно подготовились, представив множество доказательств невиновности писательницы. Более того: Дарина подала встречный иск. Она планирует отсудить у Регины вознаграждение: Дарина работала над детской книгой для Тодоренко.

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