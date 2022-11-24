Дженнифер Лопес внезапно удалила все фотографии из социальной сети

23 ноября фанаты Дженнифер Лопес напряглись. В этот день из аккаунта артистки в популярной социальной сети (заблокированной в России) с 226 миллионами подписчиков пропали все фотографии, а ее аватарка стала черной.

«Почернели» странички Джей Ло и в других соцсетях. Но в Twitter и TikTok она хотя бы не стала удалять посты.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Журналисты издания Variety сделали запрос официальному представителю звезды, но тот отказался от комментариев. Впрочем, пресса не спешит трубить тревогу — ведь в прошлом артисты уже устраивали такие акции, чтобы привлечь к себе внимание. В частности, перед выходом нового альбома.

Учитывая, что последняя пластинка 53-летней певицы вышла аж в далеком 2014 году, можно предположить, что Джей Ло готова одарить поклонников новыми песнями. Она как раз наладила личную жизнь, вышла замуж за любимого мужчину и снялась в нескольких клипах — не грех и музыкой заняться.