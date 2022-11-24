Названы звезды, которых чаще всего «гуглили» в 2022 году

В течение всего 2022 года звезды активно пиарились, влипали в скандалы, влюблялись и разводились, чтобы о них говорил весь мир. Поклонники отправлялись в интернет, чтобы загуглить своих кумиров и узнать, что у них там произошло.

И вот к концу года уже можно подвести итоги, кого из знаменитостей в Google искали чаще всего. В американской прессе составили такой топ-15 по среднемесячным запросам в поисковике.

15 - 2,079 миллиона – Райан Рейнольдс – актер, что обещал воскресить Росомаху;

14 – 2,099 миллиона – Гарри Стайлз – певец и актер, закрутивший роман с коллегой по фильму Оливией Уайлд;

13 – 2,1 миллиона – Тейлор Свифт – певица, бьющая один рекорд за другим;

12 – 2,181 миллиона - Стефен Карри – баскетболист, бьющий один рекорд за другим;

11 – 2,349 миллиона - Леброн Джеймс – баскетболист, снявшийся в фильме с мультяшками;

10 – 2,718 миллиона – Зендея – актриса и певица, звезда «Эйфории», девушка Человека-паука;

9 – 2,782 миллиона – Милли Бобби Браун – актриса, звезда «Очень странных дел»;

8 – 3,156 миллиона – Уилл Смит – актер, который может и по лицу вмазать;

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

7 – 3,193 миллиона – Илон Маск – бизнесмен, который может позволить себе купить Twitter;

6 – 3,291 миллиона – Пит Дэвидсон – комик, который встречался с Ким Кардашьян;

5 – 3,479 миллиона – Ким Кардашьян – модель, которая встречалась с Питом Дэвидсоном;

4 – 4,062 миллиона - Том Брэди - игрок в американский футбол, который бросил жену ради игры;

3 – 4,294 миллиона – Елизавета II – королева, которая умерла;

2 – 5,565 миллиона - Джонни Депп – актер, который скандально развелся с Эмбер Херд;

1 – 5,651 миллиона – Эмбер Херд – актриса, которая скандально развелась с Джонни Деппом.

По материалам сайта CelebTattler.