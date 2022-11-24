Названы звезды, которых чаще всего «гуглили» в 2022 году

В течение всего 2022 года звезды активно пиарились, влипали в скандалы, влюблялись и разводились, чтобы о них говорил весь мир. Поклонники отправлялись в интернет, чтобы загуглить своих кумиров и узнать, что у них там произошло.
И вот к концу года уже можно подвести итоги, кого из знаменитостей в Google искали чаще всего. В американской прессе составили такой топ-15 по среднемесячным запросам в поисковике.
- 15 - 2,079 миллиона – Райан Рейнольдс – актер, что обещал воскресить Росомаху;
- 14 – 2,099 миллиона – Гарри Стайлз – певец и актер, закрутивший роман с коллегой по фильму Оливией Уайлд;
- 13 – 2,1 миллиона – Тейлор Свифт – певица, бьющая один рекорд за другим;
- 12 – 2,181 миллиона - Стефен Карри – баскетболист, бьющий один рекорд за другим;
- 11 – 2,349 миллиона - Леброн Джеймс – баскетболист, снявшийся в фильме с мультяшками;
- 10 – 2,718 миллиона – Зендея – актриса и певица, звезда «Эйфории», девушка Человека-паука;
- 9 – 2,782 миллиона – Милли Бобби Браун – актриса, звезда «Очень странных дел»;
- 8 – 3,156 миллиона – Уилл Смит – актер, который может и по лицу вмазать;
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- 7 – 3,193 миллиона – Илон Маск – бизнесмен, который может позволить себе купить Twitter;
- 6 – 3,291 миллиона – Пит Дэвидсон – комик, который встречался с Ким Кардашьян;
- 5 – 3,479 миллиона – Ким Кардашьян – модель, которая встречалась с Питом Дэвидсоном;
- 4 – 4,062 миллиона - Том Брэди - игрок в американский футбол, который бросил жену ради игры;
- 3 – 4,294 миллиона – Елизавета II – королева, которая умерла;
- 2 – 5,565 миллиона - Джонни Депп – актер, который скандально развелся с Эмбер Херд;
- 1 – 5,651 миллиона – Эмбер Херд – актриса, которая скандально развелась с Джонни Деппом.
По материалам сайта CelebTattler.