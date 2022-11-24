Куда пропал Дмитрий Нагиев: последние новости

Дмитрий Нагиев ушел из популярного шоу «Голос» в начале этого года и больше особо нигде не появлялся. Однако главный продюсер Первого канала Юрий Аксюта поспешил успокоить поклонников певца.

«Просто сейчас мы дали ему небольшой творческий перерыв, отпуск творческий. Десять лет «Голосу», поэтому мы дали отдохнуть», — заявил он ТАСС.

При этом Нагиев недавно появлялся в КВН в качестве ведущего. Александр Масляков восстанавливается после перенесенного коронавируса, поэтому пока его замещают коллеги по Первому каналу.

Скоро любимый актер вернется на экраны, переживать за него не стоит.

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