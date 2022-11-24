Журнал GQ назвал Беллу Хадид самым стильным человеком на планете к 2023 году

Британский журнал GQ опубликовал свой список самых стильных людей планеты к 2023 году.

В него вошли актеры Тимоти Шаламе, Гарри Стайлс, Остин Батлер, Адам Сэндлер, Крис Пайн, актрисы Флоренс Пью, Зои Кравиц и Зендея, светская львица Ким Кардашьян, певицы Дуа Липа и Лиззо, певец Джастин Бибер и другие знаменитости.

Но почетное первое место и звание самой-самой-пресамой стильной досталось супермодели Белле Хадид. И вот как модные обозреватели журнала трактуют свой выбор:

«Мужская одежда. Женская одежда. Уличная одежда. Рабочая одежда. Умная одежда. Волнистая одежда. Немногие могут носить все это (и снимать). Но немногие — это Белла Хадид, обещанная принцесса, она со всех ракурсов, избранная, которая действительно может носить что угодно — и наша лучше всех одетая персона на планете».

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