«Какой узкий передок»: Севастьянова в микро-шортах и футбокле на голое тело обнажила свои прелести

Каролина Севастьянова является художественной гимнасткой. Она завоевала большое количество наград и даже олимпийское золото. Однако уже больше шести лет спортсменка предпочитает не участвовать в состязаниях. Она много путешествует и не перестает поражать поклонников своей фигурой.
В последнее время Каролина большую часть времени проводит в Монако. Она не скрывает, что любит теплый климат. В соцсетях то и дело спортсменка публикует кадры, на которых позирует в мини-бикини. А для выходов в свет она выбирает соблазнительные платья.
На этот раз Севастьянова покрасовалась в короткой футболке на голое тело микро-шортах в своей спальне. Она обнажила плоский живот и похвасталась длинными ножками. Чемпионка засветила изящные изгибы фигуры.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были ошеломлены. Многие отметили, что она обладает модельной внешностью. Каролину осыпали комплиментами.
«Такая осиная талия», «Вы прям грациозная лань», «Такая худышка», «Очень красивая». «На чем держатся эти шортики», «Какой узкий передок», «Фигурка куколки», — написали пользователи Сети.