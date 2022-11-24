«Благодаря родной земле построил шикарный дворец»: Корчевников осудил Галкина*

Отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в Израиль до сих пор активно обсуждается в звездной тусовке. Многие артисты раскритиковали Примадонну и юмориста, которые не просто сбежали за границу, но и облили грязью родную страну.

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Борис Корчевников признался, что для него поступок Галкина стал большой неожиданностью. По мнению телеведущего, комик должен был быть благодарным России и поддерживать ее.