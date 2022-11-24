«Думала, схватило спину!»: Утяшева вспомнила, как Воля плюхнулся на колено, зовя ее замуж

Ляйсан Утяшева и Павел Воля отмечают 10-летнюю годовщину отношений. Пара воспитывает двоих детей: сына Роберта и дочку Софию. Говоря о своем супружестве, гимнастка призналась, что знакома с мужем с 19 лет. Ляйсан не скрывает, что по-началу они только дружили. Так, о романтике и речи не шло.
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Утяшева совсем не ожидала, что Павел сделает ей предложение руки и сердца. Вспоминая тот момент, спортсменка подметила, что ее ухажер встал перед ней на одно колено, а она решила, что у него свело спину.
«А еще никогда не забуду, как ты сделал мне предложение. Я чистила картошку для борща и случайно уронила нож, а ты, поднимая его, встал на колено. Я подумала, что у тебя опять схватило спину и начала тебя поднимать… Это анекдот!
А если серьезно, наша любовь подросла, ей уже чуть больше 10 лет, с момента, когда мы сделали взрослый поступок. Но чувства не измеряются штампами, нашей паре гораздо больше.
Я желаю нам еще 100 раз по 10. И всем-всем желаю безусловной любви, чувства полета, уюта, доверия и романтики», - отметила Утяшева.