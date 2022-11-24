«Думала, схватило спину!»: Утяшева вспомнила, как Воля плюхнулся на колено, зовя ее замуж

Утяшева совсем не ожидала, что Павел сделает ей предложение руки и сердца. Вспоминая тот момент, спортсменка подметила, что ее ухажер встал перед ней на одно колено, а она решила, что у него свело спину.

«А еще никогда не забуду, как ты сделал мне предложение. Я чистила картошку для борща и случайно уронила нож, а ты, поднимая его, встал на колено. Я подумала, что у тебя опять схватило спину и начала тебя поднимать… Это анекдот!

А если серьезно, наша любовь подросла, ей уже чуть больше 10 лет, с момента, когда мы сделали взрослый поступок. Но чувства не измеряются штампами, нашей паре гораздо больше.

Я желаю нам еще 100 раз по 10. И всем-всем желаю безусловной любви, чувства полета, уюта, доверия и романтики», - отметила Утяшева.