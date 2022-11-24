«Большая беда»: сын Ефремова борется с тяжелой болезнью

Никита Ефремов неожиданно разоткровенничался о своем здоровье. Артист рассказал, что пользуется услугами психолога. С его помощью сын Михаила Ефремова справляется с накопившейся агрессией.
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«У меня есть специалисты по всем проблем. И своим друзьям советую того или иного специалиста», — поделился Никита в беседе с Федором Бондарчуком.
Помимо этого Ефремов-младший без стеснения признался, что борется с алкоголизмом. В этом ему тоже помогает врач.
«У меня есть зависимость. Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда я осознал наличие проблемы и признался в этом себе, то бороться с недугом стало проще. К сожалению, алкоголизм в России — большая беда, и о ней надо говорить открыто», — высказался артист.
Напомним, проблемы с алкоголем есть и у отца Никиты. Из-за пагубного пристрастия Михаил Ефремов стал причиной аварии, в которой погиб человек. Сейчас актер отбывает наказание в колонии.