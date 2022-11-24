«Большая беда»: сын Ефремова борется с тяжелой болезнью

«У меня есть зависимость. Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда я осознал наличие проблемы и признался в этом себе, то бороться с недугом стало проще. К сожалению, алкоголизм в России — большая беда, и о ней надо говорить открыто», — высказался артист.

Напомним, проблемы с алкоголем есть и у отца Никиты. Из-за пагубного пристрастия Михаил Ефремов стал причиной аварии, в которой погиб человек. Сейчас актер отбывает наказание в колонии.