Том Холланд и Зендея вместе уже год и планируют совместное будущее

Казалось бы, молодые пары, образованные в шоу-бизнесе, долго не живут. Повстречались — разошлись. Съехались — разошлись. Обручились — разошлись. Это сплошь и рядом.

Но молодые звезды киновселенной Marvel Том Холланд и Зендея, похоже, не собираются поддерживать этот тренд. Год назад — в ноябре 2021-го — они вышли в свет как пара. И сейчас не то, что не разругались, а даже строят совместное будущее.

«Они оба находятся в режиме спокойствия и абсолютно точно планируют реальное совместное будущее», — говорит близкий к паре источник издание Us Weekly.

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