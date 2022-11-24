Почему королева Елизавета строго запрещала персоналу держать ее зонт

Королева Елизавета придерживалась некоторых негласных правил, которые удивляли ее поклонников. Например, Ее Величество запрещала своим служителям держать для нее зонт, когда идет дождь. Она всегда это делала сама.

«Королева настаивает на том, чтобы держать свой собственный зонтик — всегда. Если его держит кто-то другой, дождь стекает ей по шее», — сообщил писатель и телеведущий Джайлс Брандрет.

Кстати, многие дамы из королевской семьи предпочитают появляться на публике с прозрачными зонтами. Это уже стало некой традицией и даже трендом.