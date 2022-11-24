«Кожа обвисла»: Подольскую подняли на смех за фото в бикини

Наталья Подольская улетела в отпуск. Певица пока не сообщила, куда именно отправилась, зато поделилась первым пляжным фото.
Артистка снялась у берега моря в розовом бикини и панамке в тон.
«А что писать? Похудела после съемок "Ледникового периода". Аппетита нет. Но море меня всегда успокаивает и умиротворяет. План — восстановление», — написала Наталья.
Наталья Подольская. Фото: соцсети
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Многие пользователи отметили, что Подольская действительно очень похудела.
«Такая тощая и сухая стала»; «Очень похудела, даже кожа обвисла. От фотографий в купальниках можно было бы воздержаться пока»; «Совсем плоская»; «Срочно кушать! Все ребра видны уже»; «Фигура жуткая. Лучше прикрыться», — высказались они.