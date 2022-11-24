«Тупица»: Кушанашвили размазал Милохина одним оскорбительным плевком

Отар Кушанашвили за словом в карман не лезет. Шоумен буквально «раздавил» молоденького Даню Милохина, после его выкрутасов. То звезда «ТикТока» сбежал за границу, устроив пляски на вечеринке рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, то влепил «оплеуху» своей партнерше по ледовому шоу Евгении Медведевой, покинув проект и оставив всех в неловком положении.

На певца обиделась даже Татьяна Тарасова, которая подметила, что настоящие мужчины так не поступают. Ведь Даня откровенно подвел и фигуристку Медведеву, оставив ее без партнера на «Ледниковом периоде», и хореографа Илью Авербуха. Разумеется, для Жени нашли другую партию, но осадок от поступка Милохина у фигуристка явно остался.

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