Ольга Картункова призналась, как она на самом деле относится к Маслякову

В день рождения руководителя и ведущего программы «КВН» Александра Маслякова свои добрые пожелания имениннику выразила известная актриса юмористического жанра Ольга Картункова. Она тоже в свое время начинала свою карьеру с КВНа, так что Александр Масляков сыграл в ее жизни важную роль.
«Как я могу относиться к человеку, который дал мне дорогу в жизнь, конечно же, очень хорошо», - сказала актриса.
Она подчеркнула, что колоссальный жизненный опыт Маслякова помогает не только ему самому, но и тем, кто оказывается рядом.
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«Он несгибаемый, сильный человек. Пример для подражания. Мы всегда считали его, наверное, идеалом — нельзя сказать, но каким-то старшим товарищем. Кто-то считал его отцом. Желаю долгих лет, здоровья, благополучия семьи. Пусть как можно больше радует нас с экрана телевизора», - приводит слова Ольги Картунковой издание «РИА ФАН».