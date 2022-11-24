Ольга Картункова призналась, как она на самом деле относится к Маслякову

В день рождения руководителя и ведущего программы «КВН» Александра Маслякова свои добрые пожелания имениннику выразила известная актриса юмористического жанра Ольга Картункова. Она тоже в свое время начинала свою карьеру с КВНа, так что Александр Масляков сыграл в ее жизни важную роль.

«Как я могу относиться к человеку, который дал мне дорогу в жизнь, конечно же, очень хорошо», - сказала актриса.

Она подчеркнула, что колоссальный жизненный опыт Маслякова помогает не только ему самому, но и тем, кто оказывается рядом.

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