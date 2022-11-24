Забрызгали папку: Лазарев поплескался с подросшим сыном и дочкой в бассейне в ОАЭ (видео)

Недавно Лазарев сделал перерыв в работе. У него расписаны гастроли и съемки вплоть до Нового года. Примечательно, что певец привез сына Никиту и дочку Анну в ОАЭ. Он выбирал непопулярный эмират, где поселился в роскошный отель. Артист показала, какой аппетит у его дочки. Также она заснял, как девочка гуляет с деловым видом.

На этот раз Сергей начал утро с купания в бассейне. Он покатался с детьми с водных горок и поплескался с ними в воде. Никита и Аня забрызгали отца.

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