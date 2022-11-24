Пучков — блогер и публицист Goblin — прокомментировал депортацию тиктокера Некоглая

Блогера Некоглая депортируют из России — его обвиняют не только в дискредитации нашей армии, но и в нарушении миграционного законодательства: Николай Лебедев (так его зовут по-настоящему) — гражданин Молдавии.
По этому поводу последовала бурная реакция со стороны многих знаменитостей. Не смолчал и блогер и публицист Дмитрий Пучков, известный как Goblin.
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«Это ребенок, бестолковый ребенок, решил пошутить. Взрослых не оказалось рядом, которые могли бы сказать: «шутки дурацкие и шутить на подобные темы не надо». Вот такая печаль случилась с Некоглаем.
Шутка его была расценена вовсе не так как ему бы хотелось, он думал, что это смешно, а для подавляющего большинства граждан оказалось не смешно. Вот печально обернулось. С моей точки зрения, это ребенок без надзора, непонимающий, что такое хорошо и что такое плохо», — приводит слова Пучкова издание РИА ФАН.