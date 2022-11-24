«Облысевший султан Сулейман»: Бергюзар Корель прильнула к Халиту Эргенчу с пушком «младенца» на макушке

52-летний Халит Эргенч заметно сдал. На это обратили внимание его поклонники. На макушке у «султана Сулеймана» кое-где остался «младенческий» пушок. Однако проплешины на висках муж Бергюзар Корель скрывать под шапкой не стал. Похоже, что облысение постаревшего турка не смущает. Чтобы отвлечь внимание от своей поредевшей шевелюры, Халит Эргенч отпустил седую бородку, достаточно густую и кустистую. Выглядит актер весьма и весьма брутально. Лысина его даже красит.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».