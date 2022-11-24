В крепких отцовских объятиях! Безруков показал белобрысого сына Степушку в его 4 годика

Сергей Безруков слывет примерным семьянином и не зря. Вместе с Анной Матисон актер воспитывает троих детей и задумывается об усыновлении четвертого. Пара ждет, когда их младший ребенок подрастет. Вот тогда и пополнение в семействе можно планировать. Художественный руководить Губернского театра дал понять, что они с женой хотят взять малыша из детского дома.
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Сергей Безруков с сыном Степой. Фото: личный архив
Вместе с Анной Матисон Сергей Безруков воспитывает: дочку Машу и сыновей Степана и Василия.
В своем микроблоге актер поделился свежим фото со страшим из мальчишек, у которого 24 ноября день рождения. Безруков прижал Степушку к себе так, что на снимке видна только его белобрысая головушка.
«Степе сегодня 4 года!» — отметил актер, показав фото с маленьким именинником.
Ранее Сергей Безруков признался, что ему было некомфортно жить в бездетном браке с женой Ириной Безруковой.