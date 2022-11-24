В крепких отцовских объятиях! Безруков показал белобрысого сына Степушку в его 4 годика

Сергей Безруков слывет примерным семьянином и не зря. Вместе с Анной Матисон актер воспитывает троих детей и задумывается об усыновлении четвертого. Пара ждет, когда их младший ребенок подрастет. Вот тогда и пополнение в семействе можно планировать. Художественный руководить Губернского театра дал понять, что они с женой хотят взять малыша из детского дома.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».