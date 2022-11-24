«Видела несколько раз после рождения»: мать Водяновой огорошила правдой о найденной дочери в США

Наталья Водянова перестала скрывать новоприобретенную сестру. Дженнифер 23 года. Она выросла в чужой семье, у приемных родителей, которые забрали ее в Америку. Девочка все детство провела в Северной Каролине.
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Кстати, сестра Натальи Водяновой знала, что она русская. И когда повзрослела, стала искать свою родню. Со своей сестрой модель воссоединилась недавно. Для мамы Водяновой первая встреча с Дженнифер, которую она отдала на удочерение совсем крохой, стало большим стрессом.
Лариса Кусакина отдала дочь в чужую семью. Фото: личный архив
«Держать за руку своего ребенка, которого видела лишь несколько раз после рождения, — это и радостно, и очень горько. Я понимала, что эта красивая взрослая девушка выросла без меня», — говорит Лариса в беседе с журналом «Антенна-Телесемь».