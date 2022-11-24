Тодоренко не смогла отсудить у «Комсомолки» деньги за статью о «литературной рабыне»

Популярный блогер и телеведущая Регина Тодоренко не смогла отстоять честь и достоинство в суде против издания «Комсомольская правда Санкт-Петербург». 32-летней звезде отказано в компенсации в размере 8 миллионов рублей.

Напомним, ранее популярная газета опубликовала материал о начинающей писательнице Дарине Мишиной, которая рассказала журналистам, что стала «литературным рабом» теледивы – два года писала для нее книгу, а гонорара не получила. И хотя издание взяло официальный комментарий у представителя Тодоренко, Регина все равно решила, что данная публикация очерняет ее медийный образ, и потребовала деньги. По два миллиона от писательницы, газеты, издательского дома и автора статьи.

Но в иске звезде было отказано.

«Судебная практика показывает, что абсолютное большинство исков, которые подают к редакциям СМИ или к журналистам, являются надуманными. Суды, как правило, в их удовлетворении отказывают. Чаще люди, которые подают иск, хотят напомнить о себе. Назвать это иначе как пиаром я не могу. На первом же заседании со стороны телеведущей присутствовали представители других СМИ», - говорит юрист «Комсомольской правды Санкт-Петербург» Андрей Воробьев.

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