Валя Карнавал в полупрозрачном бюстье до треска стянула шаровидные «мячики»

Валя Карнавал, по слухам, вот-вот выйдет замуж за Сашу Стоуна. Поговаривают, что у парочки все серьезно. Вместе с женихом красавица-блондинка проводит каникулы в теплых странах.
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Стоун даже галантно вступился за свою пассию, когда на Валю с оскорблениями накинулся блогер Даня Милохин.
Валя Карнавал щегольнула аппетитным бюстом. Фото: личный архив
На пляже Валя Карнавал покрасовалась в юбке макси и полупрозрачном бюстье, стянув шаровидные округлости своих пышных форм. Поклонники пришли в полный восторг: певицу приняли на русалочку из сказки.