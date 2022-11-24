Валя Карнавал в полупрозрачном бюстье до треска стянула шаровидные «мячики»

Валя Карнавал, по слухам, вот-вот выйдет замуж за Сашу Стоуна. Поговаривают, что у парочки все серьезно. Вместе с женихом красавица-блондинка проводит каникулы в теплых странах.

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Стоун даже галантно вступился за свою пассию, когда на Валю с оскорблениями накинулся блогер Даня Милохин.