Елене Берковой припомнили трагедию с утонувшим мужем

Порнозвезда Елена Беркова похоронила двух мужей. Один утонул на море, и до сих пор его тело так и не нашли. Второй скончался недавно от остановки сердца, однако друзья уверены, что всему виной — запрещенные препараты.
Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» считает, что не стоит называть Беркову «черной вдовой», тут, скорее, дело в равнодушии.
«Я бы поставил вопрос по-другому: «Ленка, Ленка, ты же знала, что происходит». Ну как так? И та история с утонувшим мужем… Он на ее глазах уплыл в море, и его больше никто никогда не видел», — заявил Солнцев.
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