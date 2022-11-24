Елене Берковой припомнили трагедию с утонувшим мужем

Порнозвезда Елена Беркова похоронила двух мужей. Один утонул на море, и до сих пор его тело так и не нашли. Второй скончался недавно от остановки сердца, однако друзья уверены, что всему виной — запрещенные препараты.

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» считает, что не стоит называть Беркову «черной вдовой», тут, скорее, дело в равнодушии.