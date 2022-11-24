Солнцев: «Собчак потеряла уважение в обществе»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что из-за своего вранья Ксения Собчак испортила себе репутацию. Светская львица, по его словам, не отвечает на главные вопросы: вымогала ли деньги у главы «Ростеха» и зачем ей гражданство Израиля.

«Ксюша сейчас сильно потеряла в уважении, а раньше публика прощала ей многое. Собчак бывает так многословна и так словоохотлива в критике кого-либо, например, когда хочет над кем-то посмеяться. А а тут, в таком важном вопросе, еле выкакала из себя пять предложений текста. Ну что за стыдоба! Сказать совсем нечего?» — задается Солнцев вопросами в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Солнцев уверен, что светская львица могла подставить своих сотрудников, а теперь делает вид, что ничего не произошло.