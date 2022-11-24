Солнцев — Собчак: «Ксюша, если ты невиновна — зачем извинялась?»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что Ксения Собчак окончательно завралась. По его словам, она настолько подставилась, что народ уже не простит.

Солнцев прокомментировал, как Собчак на днях показала, что люди пишут ей гадости. Однако о главном светская львица снова умолчала.

«Ксюша, если ты невиновна — зачем же ты тогда извинялась? Ты приехала извиниться перед Чемезовым — за что? И почему случилось так, что Собчак по дождю пришлось ехать извиняться перед Чемезовым?

Тогда почему ребята не могут сделать так же? И почему они находятся в тюрьме?» — задается Солнцев вопросами в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Именно поэтому, по мнению Солнцева, люди и начали ее хейтить, так как видят, что им безбожно врут.