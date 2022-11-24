Ким Кардашьян купила онлайн куртку Канье Уэста, чтобы сохранить ее для детей

У богатых свои причуды. В финальном выпуске второго сезона шоу The Kardashians от 24 ноября Ким Кардашьян поехала на Неделю высокой моды в Париж и взяла с собой свою 9-летнюю дочь Норт. В передаче девочка появляется в красочной университетской куртке, которую ее отец, рэпер и модельер Канье Уэст носил в Париже несколько лет назад. Это мило, когда дети носят одежду родителей, но Ким сказала в шоу, что ей пришлось купить эту куртку онлайн, потому как бывший муж имеет привычку бездумно раздавать свои вещи.
«Канье, как правило, не заботится о своих вещах и все раздает, — поделилась Кардашьян. – Теперь Канье знает, что я так берегу его вещи для детей».
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
42-летняя модель и бизнесвумен добавила, что даже в период, когда они с мужем не разговаривали из-за развода, она все равно поздравила его с получением нескольких «Грэмми» и настояла на том, чтобы поместить статуэтки в семейное хранилище – дабы Канье и их не разбазарил.
«Потому что дети хотят их (музыкальные награды, - Прим. авт.), а я хочу, чтобы они были все вместе, поэтому все они лежат у меня».
Напомним, бракоразводный процесс Ким Кардашьян и Канье Уэста длился весь 2021 год. Обе звезды в этот период начали встречаться с другими людьми, но продолжили заботиться о своих детях, которых у них четверо.