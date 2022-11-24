Ким Кардашьян купила онлайн куртку Канье Уэста, чтобы сохранить ее для детей

У богатых свои причуды. В финальном выпуске второго сезона шоу The Kardashians от 24 ноября Ким Кардашьян поехала на Неделю высокой моды в Париж и взяла с собой свою 9-летнюю дочь Норт. В передаче девочка появляется в красочной университетской куртке, которую ее отец, рэпер и модельер Канье Уэст носил в Париже несколько лет назад. Это мило, когда дети носят одежду родителей, но Ким сказала в шоу, что ей пришлось купить эту куртку онлайн, потому как бывший муж имеет привычку бездумно раздавать свои вещи.

«Канье, как правило, не заботится о своих вещах и все раздает, — поделилась Кардашьян. – Теперь Канье знает, что я так берегу его вещи для детей».

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