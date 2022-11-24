Бизнес-реалити «Сверхновая» и другие шоу: телеканал RU.TV представил новый телевизионный сезон

23 ноября в Omega Rooftop телеканал RU.TV, входящий в «Русскую медиагруппу», представил телевизионный сезон-2022/2023. Среди самых интересных проектов этого года — реалити-шоу «Сверхновая» для целеустремленных женщин, мечтающих реализовать свой бизнес-план.

В презентации приняли участие самые яркие звезды, клипы которых можно увидеть в эфире телеканала: Владимир Пресняков, Севиль (Artik & Asti), Мот, Маша Вебер, Анна Asti, Анна Семенович, Ваня Дмитриенко, Filatov & Karas, Анна Седокова, Нина Фокина.

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«Зрители любят телеканал RU.TV за музыку! За то, что ее здесь много — разной, яркой, замечательной! А главное за то, что здесь отечественные исполнители. За музыку и еще раз за музыку!» — цитирует Владимира Преснякова «Русская медиагруппа».

К мнению Владимира Преснякова о канале RU.TV присоединилась и Анна Семенович.