Она не знает русского! Мать Водяновой едва может объясниться с найденной в США дочкой

Когда-то, очень давно, почти двадцать лет назад, Лариса Кусакина отдала кроху-дочку в приемную семью на удочерение.

Родителями малютки оказались иностранцы, они увезли девочку в Северную Каролину и дали ей имя Дженнифер.

Однако младшая сестренка Натальи Водяновой знала, что она русская. И не переставала искать семью. Встреча с сестрами и мамой была для нее очень важна.

Сама Лариса Кусакина пошла на удочерение из-за нищеты. В приемной семье о ее дочери хорошо заботились.

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