«Я не могла говорить, только плакала»: мать Водяновой проговорилась о брошенной «американской» дочке

История Натальи Водяновой похожа на сказку про Золушку. Когда-то девушка продавала апельсины и мороженное на рынке, а сейчас она звезда мировых подиумов и муза именитых дизайнеров.

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В одном из интервью жена французского бизнесмена Антуана Арно призналась, что у нее есть еще одна сестра, которую ее мать когда-то очень давно отдала на удочерение. Девочку забрали в США и дали ей имя Дженнифер. Она выросла в приемной семье, которая жила в Северной Каролине. Дочка Лариса Кусакиной знала, что она русская. И искала своих настоящих родственников.