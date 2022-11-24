Кайли Дженнер так и не сменила имя сына, но от самой идеи не отказалась

В начале 2022 года американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер родила своего второго ребенка от рэпера Трэвиса Скотта. Мальчика назвали Вулф, но через пару месяцев богатенькая мама решила сменить имя наследнику. А вот на какое именно — умолчала. И растянула интригу на целый год.
24 ноября вышел финальный эпизод второго сезона шоу The Kardashians, в котором 25-летняя звезда снова подняла эту тему. Она заявила, что ее сына все еще зовут Вулф.
«Я дам вам знать, когда переименую его. Может быть, я расскажу вам, ребята, в третьем сезоне», — добавила Кайли, подмигнув на камеру.
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Напомним, у телезвезды и рэпера также есть четырехлетняя дочь Сторми, которая растет как «золотой ребенок». Обе крошки помогают своей маме привлекать к себе больше драгоценного внимания.
«Этот год сильно изменил меня, — говорит Кайли в шоу. — Есть так много удивительных вещей, которые меня очень волнуют, настраивают проводить время с моими детьми и по-настоящему погрузиться в свою работу».
Можно удивляться прихотям Кайли, но она сама недавно рассказала, что родители хотели назвать ее другим именем на ту же букву.