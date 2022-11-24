Сергей Жуков признался, чего он ждет от ремейка «Иронии судьбы»

В этот Новый год зрителей канала ТНТ ждет необычная премьера — ремейк легендарного советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Пока нельзя сказать, насколько удачным он получился, в Сети можно увидеть лишь несколько кадров. Кроме того, известен актерский состав: роли исполнят Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Ольга Бузова, Яна Кошкина, Алсу, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Тимур Батрудинов.

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Певец Сергей Жуков, лидер группы «Руки Вверх!», считает, что премьера пройдет успешно.