«Латыши наспех состряпали»: Чулпан Хаматову публично унизили после присвоения звания лучшей актрисы в Латвии

Ведущий Первого канала, политолог Руслан Осташко отреагировал на новость последних дней. Стало известно, что актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России в Латвию на фоне мировых событий, удостоилась в этой стране звания актрисы годы.
Руслан Осташко посвятил этому пост в телеграм-канале, в котором четко дал понять, за какие именно заслуги Чулпан Хаматовой дали это звание в Латвии.
«Светлоликая «совесть нации в изгнании» удостоилась театральной премии «Ночь лицедеев» в номинации «Лучшая актриса». Наградили ее за моноспектакль Post Scriptum Нового рижского театра. Как можно было понять из новости, латыши наспех состряпали политизированные номинации, наградили ту, которая мимо проходила.
О реальных театральных талантах и востребованности эта номинация не говорит, зато буквально кричит о русофобском статусе ее обладательницы. Это как получить звание «Мисс Вселенная» от мамы. Приятно, но в магазине не принимают», — высказался Руслан Осташко.
Руслан Осташко. Фото: соцсети
Напомним, не так давно в одном из интервью Чулпан Хаматова пренебрежительно высказывалась о звании народной артистки России, которое получила в 2004 году.