«Латыши наспех состряпали»: Чулпан Хаматову публично унизили после присвоения звания лучшей актрисы в Латвии

Ведущий Первого канала, политолог Руслан Осташко отреагировал на новость последних дней. Стало известно, что актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России в Латвию на фоне мировых событий, удостоилась в этой стране звания актрисы годы.

Руслан Осташко посвятил этому пост в телеграм-канале, в котором четко дал понять, за какие именно заслуги Чулпан Хаматовой дали это звание в Латвии.