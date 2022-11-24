«Латыши наспех состряпали»: Чулпан Хаматову публично унизили после присвоения звания лучшей актрисы в Латвии

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Ведущий программы «Время покажет», политолог Руслан Осташко сравнил звание Чулпан Хаматовой со статусом «Мисс Вселенная» от мамы.

Ведущий Первого канала, политолог Руслан Осташко отреагировал на новость последних дней. Стало известно, что актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России в Латвию на фоне мировых событий, удостоилась в этой стране звания актрисы годы.

Руслан Осташко посвятил этому пост в телеграм-канале, в котором четко дал понять, за какие именно заслуги Чулпан Хаматовой дали это звание в Латвии.

«Светлоликая «совесть нации в изгнании» удостоилась театральной премии «Ночь лицедеев» в номинации «Лучшая актриса». Наградили ее за моноспектакль Post Scriptum Нового рижского театра. Как можно было понять из новости, латыши наспех состряпали политизированные номинации, наградили ту, которая мимо проходила.

О реальных театральных талантах и востребованности эта номинация не говорит, зато буквально кричит о русофобском статусе ее обладательницы. Это как получить звание «Мисс Вселенная» от мамы. Приятно, но в магазине не принимают», — высказался Руслан Осташко.

Руслан Осташко. Фото: соцсети

Напомним, не так давно в одном из интервью Чулпан Хаматова пренебрежительно высказывалась о звании народной артистки России, которое получила в 2004 году.

 

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