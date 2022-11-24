«Она хочет доказать: «Я еще о-го-го!»: Александр Васильев – о любви 68-летней Любы Успенской к мини и стразам

Александр Васильев

Александр Васильев. Фото: Global Look Press

Историк моды Александр Васильев советует певице Любе Успенской ничего не менять в образе.

Телеведущий, историк моды, коллекционер и автор книг Александр Васильев высказался о манере одеваться исполнительницы шансона, 68-летней Любови Успенской.

Ее внешний вид и желание как можно дольше сохранить молодость Александр Васильев объяснил стремлением к высоким заработкам.

«От внешнего вида зависят ее доходы, - сделал акцент Александр Васильев. - Поэтому она уделяет огромное внимание своему гардеробу. Она хочет доказать: «Я еще о-го-го!» Любовь всегда отличалась смелостью и яркостью нарядов».

Любовь Успенская. Фото: Global Look Press

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Александр Васильев определил манеру Любови Успенской одеваться. как стиль «американской дивы конца ХХ века».

Тяготение Успенской к вещам с блеском, вышивками, бисером, приталенным силуэтам Васильев назвал воплощением представлений певицы о гламуре.

«Я ей советую ничего не менять, продолжать носить и ботфорты, и мини, и стразы. Иначе она потеряет свою аудиторию и упустит птицу счастья, которую когда-то так ловко схватила за хвост», добавил Александр Васильев.

По материалам 7days.ru.

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