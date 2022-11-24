Джонни Депп сыграет Джека Воробья в новых «Пиратах Карибского моря»

Джонни Депп появится в шестой части культовой картины «Пираты Карибского моря» в роли, конечно же, Джека Воробья.
Актер вернется к своему незабываемому персонажу спустя пять лет после последней на данный момент части.
Съемки фильма начнутся только в феврале, но зарубежным СМИ стали известны списки занятых в картине актеров. В них есть и имя Джонни Деппа.
«Ожидается, что Джонни проведет пробную съемку в начале февраля, прежде чем начнется полномасштабное производство», — рассказал инсайдер.
Джонни Депп в роли Джека Воробья. Фото: кадр фильма «Пираты Карибского моря», 2003 год
Напомним, весной этого года Джонни Депп отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря». Во время судебного заседания по иску артиста к Эмбер Херд Депп заявил, что обвинения бывшей жены разрушили его карьеру.
По материалам The Sun.