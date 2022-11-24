Джонни Депп сыграет Джека Воробья в новых «Пиратах Карибского моря»

Джонни Депп появится в шестой части культовой картины «Пираты Карибского моря» в роли, конечно же, Джека Воробья.

Актер вернется к своему незабываемому персонажу спустя пять лет после последней на данный момент части.

Съемки фильма начнутся только в феврале, но зарубежным СМИ стали известны списки занятых в картине актеров. В них есть и имя Джонни Деппа.