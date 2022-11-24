Площадь — тысяча квадратных метров, есть спа-салон и косметический кабинет: как Успенская устроилась в подмосковном особняке

Историк моды и телеведущий Александр Васильев признался, что получал приглашение от певицы Любови Успенской посетить ее подмосковный особняк, но пока так и не доехал.

Ни разу не побывавший в доме исполнительницы шансона Александр Васильев тем не менее в курсе деталей того, как живет Люба Успенская.

По словам Александра Васильева, в загородной резиденции звезды есть все, что помогает ей поддерживать красоту.

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