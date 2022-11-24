Площадь — тысяча квадратных метров, есть спа-салон и косметический кабинет: как Успенская устроилась в подмосковном особняке

Любовь Успенская

Любовь Успенская. Фото: Global Look Press

Историк моды Александр Васильев рассказал о высоких доходах Любови Успенской.

Историк моды и телеведущий Александр Васильев признался, что получал приглашение от певицы Любови Успенской посетить ее подмосковный особняк, но пока так и не доехал.

Ни разу не побывавший в доме исполнительницы шансона Александр Васильев тем не менее в курсе деталей того, как живет Люба Успенская.

По словам Александра Васильева, в загородной резиденции звезды есть все, что помогает ей поддерживать красоту.

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«В ее загородной резиденции под Москвой площадью в тысячу квадратных метров (что говорит о хороших заработках) есть собственный спа-салон, косметический кабинет, массажный стол и даже педикюрное кресло. Так что певица принимает омолаживающие процедуры прямо на дому. Мы познакомились на съемках программы «Модный приговор». Люба не раз приглашала меня в гости. Но я так и не доехал, надеюсь, когда-нибудь все-таки навещу ее», — рассказал Александр Васильев.

По материалам 7days.ru.

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