Ого, как откровенно: Юлия Михалкова распахнула жакет, чтобы показать, что на ней нет белья

Актриса и экс-звезда «Уральских пельменей» часто отказывается от нижнего белья. Красавица как будто поддерживает негласный тренд на отсутствие исподнего, который многие знаменитые красавицы поддерживают даже в дневных нарядах. Но Михалковой сейчас простительно – она устроила фотосессию для себя.
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Чтобы показать, что на ней нет бюстгальтера, Михалкова распахнула жакет и засветила свою грудь в белом топе. Люди ахнули, лицезрев откровенный жест красотки. И поспешили поделиться впечатлениями в комментариях.
«Секси», «Мне понравилось!», «Божественная девушка», «Красавица», - пишут фанаты.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети