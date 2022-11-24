Шерше ля фам: из-за чего на самом деле расстались Наташа Королева и Игорь Николаев

До сих пор поклонники с ностальгией вспоминают, какой красивой парой были Игорь Николаев и Наташа Королева. Она — юная начинающая певица, он — известный композитор, их встреча стала судьбоносной для обоих. Вместе звезды были 10 лет, но расстались неожиданно и резко. Сейчас вскрылась причина развода артистов.

Оказалось, виной всему — измена. У Николаева появилась другая женщина, и Королева то и дело слышала, что ее муж замечен с незнакомкой. А потом перестал ночевать дома. Только разводиться не собирался: его все устраивало. Но Наташа не собиралась мириться с таким раскладом, она ушла.

Разлучницей, как сообщает kp.ru, оказалась новый директор Анжела Кулаковская. Именно ее предпочел жене композитор. Развод Николаев и Королева оформили через год после расставания.